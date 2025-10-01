ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

Ситуація мегакритична: на Чернігівщині вводять графіки відключення світла

Україна, Середа 01 жовтня 2025 20:09
Ситуація мегакритична: на Чернігівщині вводять графіки відключення світла Фото: на Чернігівщині світло даватимуть на три години, після чого відключатимут на шість (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Масовані ворожі обстріли Чернігівщини у середу, 1 жовтня, пошкодили важливі енергетичні об’єкти, що стало причиною масштабного знеструмлення. Через це в області вводять графіки відключень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Чернігівобленерго".

Внаслідок пошкодження енергооб'єктів без світла залишились 307 тисяч споживачів у кількох районах Чернігівщини.

"Наявної в енергосистемі потужності недостатньо, щоб заживити одразу всіх споживачів, тож ми вимушені вдатися до крайніх заходів - Графіка погодинного відключення електропостачання. Діяти він буде з 20:00 1 жовтня", - йдеться у дописі.

Графік передбачає одразу чотири черги. Згідно із ним, абоненти три години будуть зі світлом, після чого шість годин триватимуть відключення.

Графіки відключення світла на Чернігівщині (t.me/chernigivoblenergo)

"У графіку окремо відмічений час на перепідключення - у цей період електроенергія буде відключатися і вмикатися", - попередили абонентів

"Чернігівобленерго" наголосило, що це рішення є тимчасовим і запроваджується на час проведення відновлювальних робіт на пошкоджених об’єктах.

Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус повідомив про засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Спільно з комунальними службами Чернігова обговорювалася ліквідація наслідків обстрілів РФ.

"Основна задача - відновлення електропостачання. Енергетики вже працюють щодо підключень до альтернативних джерел живлення. Але ситуація складна. Запроваджуються відключення до моменту стабілізації ситуації", - наголосив він.

Чаус додав, що лікарні, об'єкти ЖКГ, заклади соціальної сфери переходять на генератори. Крім того, у місті запускають більше автобусів.

Водопостачання забезпечується за рахунок альтернативних джерел енергії. Якщо води не вистачить, буде здійснюватися підвезення. Крім того, в населених пунктах, де відсутня електрика, поліція здійснюватиме посилене чергування.

Удари РФ по Чернігівщині

У вівторок, 30 вересня, РФ завдала масованого удару по місту Бобровиця Чернігівській області. Внаслідок удару пошкоджено енергетичну інфраструктуру.

Без світла залишилось понад 26 тисяч абонентів у Бобровиці та прилеглих населених пунктах. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Крім того, РФ завдала ракетного удару по одному із сіл Корюківського району. На жаль, в результаті ворожої атаки загинув цивільний чоловік 1978 року народження.

Загалом за добу РФ атакувала Чернігівщину 20 разів, вибухи пролунали в 13 населених пунктах області. Окрім Ніжинщини, під ударом опинилися Корюківський та Новгород-Сіверський райони.

