Украина из-за обстрелов энергетики планирует увеличить импорт газа

При этом она не назвала ожидаемый объем увеличения импорта, отметив, что это может быть треть от общего объема, который планировали импортировать ранее.

"Мы планируем еще на 30% увеличить возможности импорта", - сказала Гринчук.

Учитывая, что объем импорта ранее планировался на уровне 4,6 млрд кубометров, можно предположить, что дополнительно надо будет закупить около 1,5 млрд кубометров газа.

Вопрос увеличения импорта Гринчук обсудила 7 октября с представителями G7, и сейчас ведется работа по увеличению ранее предоставленного кредита на 500 млн долларов от ЕБРР и гранта от Европейского инвестбанка на 300 млн евро.

"Мы обсудили возможности расширения и этих кредитов под гарантии Еврокомиссии, и с некоторыми странами обсуждаем возможность предоставления помощи на грантовой основе для увеличения импорта газа", - сказала Гринчук.

Удары РФ по энергетике

Стоит напомнить, что в начале октября россияне нанесли массированный удар по энергетическим объектам Украины. Тогда, из-за российского террора, без света остались 307 тысяч потребителей в нескольких районах Черниговской области.