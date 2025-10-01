ua en ru
РФ пошкодила інфраструктуру Сумщини, затримується низка потягів: список рейсів

Середа 01 жовтня 2025 23:35
UA EN RU
РФ пошкодила інфраструктуру Сумщини, затримується низка потягів: список рейсів Фото: наразі затримуються 4 рейси (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Едуард Ткач

Росіяни у середу, 1 жовтня, обстріляли Сумську область. Внаслідок атаки є пошкодження та знеструмлення, що призвело до затримки потягів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".

"Через обстріли на Сумщині маємо пошкодження інфраструктури та знеструмлення, привели резервні тепловози у готовність", - йдеться у повідомленні.

В УЗ додали, що наразі чекають на відбій тривоги, щоб обстежити колію, забезпечити "габарит" та продовжити рух. Відомо, що наразі затримуються чотири рейси. Серед них потяги:

  • №779/780 Київ-Суми (+02:57);
  • №787/788 Київ-Шостка (+01:05);
  • №773/774 Шостка-Київ (+03:30);
  • №143/144 Суми-Львів (+01:40).

У компанії поінформували, що у залежності від місця зупинки поїзда, пасажири перебувають у вокзальних укриттях або у вагонах.

"Наші диспетчери максимально пильно слідкують за безпековою ситуацією в регіоні, а локомотивні бригади готуються наганяти відставання від графіку", - резюмували в "Укрзалізниці".

Затримки потягів

Нагадаємо, що в ніч на 30 вересня росіяни теж пошкодили залізничну інфраструктуру, що заважало повернути поїзди чернігівського напрямку.

"Рух на ніжинському напрямку протягом дня забезпечується за допомогою резервних тепловозів, що збільшує час у дорозі для рейсів з/до Чернігова, Сум і Шостки", - повідомляли в УЗ.

Окрім того, пізніше стало відомо про кількість рейсів в Сумській області, які рухалися із затримками.

