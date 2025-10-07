ua en ru
Україна через обстріли енергетики планує збільшити імпорт газу

Україна, Вівторок 07 жовтня 2025 13:27
Україна через обстріли енергетики планує збільшити імпорт газу
Автор: Юрій Дощатов, Наталія Кава

Україна має намір збільшити імпорт газу через посилення обстрілів об'єктів енергетики з боку росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра енергетики України Світлани Гринчук журналістам.

При цьому вона не назвала очікуваний обсяг збільшення імпорту, зазначивши, що це може бути третина від загального обсягу, який планували імпортувати раніше.

"Ми плануємо ще на 30% збільшити можливості імпорту", - сказала Гринчук.

З огляду на те, що обсяг імпорту раніше планувався на рівні 4,6 млрд кубометрів, можна припустити, що додатково треба буде закупити близько 1,5 млрд кубометрів газу.

Питання збільшення імпорту Грінчук обговорила 7 жовтня з представниками G7, і зараз ведеться робота щодо збільшення раніше наданого кредиту на 500 млн доларів від ЄБРР і гранту від Європейського інвестбанку на 300 млн євро.

"Ми обговорили можливості розширення і цих кредитів під гарантії Єврокомісії, і з деякими країнами обговорюємо можливість надання допомоги на грантовій основі для збільшення імпорту газу", - сказала Грінчук.

Удари РФ по енергетиці

Варто нагадати, що на початку жовтня росіяни завдали масованого удару по енергетичних об'єктах України. Тоді, через російський терор, без світла залишилися 307 тисяч споживачів у кількох районах Чернігівської області.

Тоді ж під ворожим ударом опинилась Сумська область - внаслідок атаки були пошкодження та знеструмлення. Також через удар російських окупантів по енергооб'єкту в Славутичі Київської області Чорнобильська АЕС перебувала в стані блекауту.

Окрім того, російська армія сьогодні, 4 жовтня, завдала удару по енергетичній інфраструктурі Сумської області. Місто Шостка - знеструмлене.

Також протягом тижня Росія двічі била по об’єктах газової інфраструктури. Під ударом опинились цивільні об’єкти, які забезпечують українців газом під час опалювального сезону.

