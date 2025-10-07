Украина из-за обстрелов энергетики планирует увеличить импорт газа
Украина намерена увеличить импорт газа из-за усиления обстрелов объектов энергетики со стороны россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра энергетики Украины Светланы Гринчук журналистам.
При этом она не назвала ожидаемый объем увеличения импорта, отметив, что это может быть треть от общего объема, который планировали импортировать ранее.
"Мы планируем еще на 30% увеличить возможности импорта", - сказала Гринчук.
Учитывая, что объем импорта ранее планировался на уровне 4,6 млрд кубометров, можно предположить, что дополнительно надо будет закупить около 1,5 млрд кубометров газа.
Вопрос увеличения импорта Гринчук обсудила 7 октября с представителями G7, и сейчас ведется работа по увеличению ранее предоставленного кредита на 500 млн долларов от ЕБРР и гранта от Европейского инвестбанка на 300 млн евро.
"Мы обсудили возможности расширения и этих кредитов под гарантии Еврокомиссии, и с некоторыми странами обсуждаем возможность предоставления помощи на грантовой основе для увеличения импорта газа", - сказала Гринчук.
Удары РФ по энергетике
Стоит напомнить, что в начале октября россияне нанесли массированный удар по энергетическим объектам Украины. Тогда, из-за российского террора, без света остались 307 тысяч потребителей в нескольких районах Черниговской области.
Тогда же под вражеским ударом оказалась Сумская область - в результате атаки были повреждения и обесточивание. Также из-за удара российских оккупантов по энергообъекту в Славутиче Киевской области Чернобыльская АЭС находилась в состоянии блэкаута.
Кроме того, российская армия сегодня, 4 октября, нанесла удар по энергетической инфраструктуре Сумской области. Город Шостка - обесточен.
Также в течение недели Россия дважды била по объектам газовой инфраструктуры. Под ударом оказались гражданские объекты, которые обеспечивают украинцев газом во время отопительного сезона.