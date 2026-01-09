Україна чекає реакції на удар РФ від країн, які засудили "обстріл" резиденції Путіна, - Сибіга

Він розповів, що Київ очікує офіційної реакції Катару на російський терористичний удар в ніч на сьогодні, 9 січня.

Крім того, Україна хоче реакції не лише катарської сторони, а й тих країн, які нещодавно засудили "начебто удар української сторони, по начебто резиденції Путіна".

"Цього удара не було, а реакція була. А зараз ми очікуємо від тих країн, які ганебно відреагували на цей псевдофакт, аби вони засудили сьогоднішній терористичний акт", - йдеться у заяві Сибіги.