Україна чекає реакції на удар РФ від країн, які засудили "обстріл" резиденції Путіна, - Сибіга

Країни, які відреагували на фейковий обстріл резиденції російського диктатора Володимира Путіна, мають засудити нічний масований удар по Україні.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час спілкування з журналістами.
Він розповів, що Київ очікує офіційної реакції Катару на російський терористичний удар в ніч на сьогодні, 9 січня.
Крім того, Україна хоче реакції не лише катарської сторони, а й тих країн, які нещодавно засудили "начебто удар української сторони, по начебто резиденції Путіна".
"Цього удара не було, а реакція була. А зараз ми очікуємо від тих країн, які ганебно відреагували на цей псевдофакт, аби вони засудили сьогоднішній терористичний акт", - йдеться у заяві Сибіги.
Нагадаємо, нічна атака на Київ розпочалася з масованого обстрілу дронами-камікадзе, після чого ворог вдарив крилатими ракетами "Калібр" та балістикою.
У місті загалом пошкоджено 19 багатоповерхівок. Під удар потрапило й посольство Катару. Внаслідок атаки РФ на Київ поранення отримали 25 людей, ще четверо загинули.
Зазначимо, наразі у Києві 417 000 родин тимчасово знеструмлені. Без світла залишилась частина жителів в Деснянському, Дніпровському, Дарницькому та Голосіївському районах Києва.
Крім того, Росія атакувала Львівщину балістичною ракетою середньої дальності. За даними Повітряного командування "Захід", швидкість цілі сягала 13 тисяч км/год.
Російський режим підтвердив запуск балістичної ракети на Львів. При цьому у РФ згадали фейк про нібито "атаку на резиденцію" Путіна та цим пояснили свій черговий теракт.
РБК-Україна раніше писало, що Україна вимагає термінового скликання Радбезу ООН у відповідь на удар "Орєшніком" по Львівщині. Очільник МЗС Андрій Сибіга наголосив, що використання балістики проти мирних регіонів є новим рівнем ескалації, на який світ має відреагувати негайно.