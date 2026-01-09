Украина ждет реакции на удар РФ от стран, которые осудили "обстрел" резиденции Путина, - Сибига

Страны, которые отреагировали на фейковый обстрел резиденции российского диктатора Владимира Путина, должны осудить ночной массированный удар по Украине.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига во время общения с журналистами.
Он рассказал, что Киев ожидает официальной реакции Катара на российский террористический удар в ночь на сегодня, 9 января.
Кроме того, Украина хочет реакции не только катарской стороны, но и тех стран, которые недавно осудили "якобы удар украинской стороны, по якобы резиденции Путина".
"Этого удара не было, а реакция была. А сейчас мы ожидаем от тех стран, которые позорно отреагировали на этот псевдофакт, чтобы они осудили сегодняшний террористический акт", - говорится в заявлении Сибиги.
Напомним, ночная атака на Киев началась с массированного обстрела дронами-камикадзе, после чего враг ударил крылатыми ракетами "Калибр" и баллистикой.
В городе в целом повреждены 19 многоэтажек. Под удар попало и посольство Катара. В результате атаки РФ на Киев ранения получили 25 человек, еще четверо погибли.
Отметим, сейчас в Киеве 417 000 семей временно обесточены. Без света осталась часть жителей в Деснянском, Днепровском, Дарницком и Голосеевском районах Киева.
Кроме того, Россия атаковала Львовскую область баллистической ракетой средней дальности. По данным Воздушного командования "Запад", скорость цели достигала 13 тысяч км/ч.
Российский режим подтвердил запуск баллистической ракеты на Львов. При этом в РФ вспомнили фейк о якобы "атаке на резиденцию" Путина и этим объяснили свой очередной теракт.
РБК-Украина ранее писало, что Украина требует срочного созыва Совбеза ООН в ответ на удар "Орешником" по Львовской области. Глава МИД Андрей Сибига подчеркнул, что использование баллистики против мирных регионов является новым уровнем эскалации, на который мир должен отреагировать немедленно.