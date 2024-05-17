Під час наступу росіян у Харківській області у бійців ЗСУ вийшли з ладу Starlink, - WP

У перший день нещодавнього російського наступу в Харківській області термінали Starlink, які використовують бійці ЗСУ, вийшли з ладу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post .

Видання вказує, що 125-та бригада територіальної оборони України, що розтягнулася приблизно на 43-кілометровій ділянці кордону Харківської області з Росією, використовувала розвідувальні дрони для щоденного спостереження за тим, як РФ неухильно нарощує сили для можливого нападу.

"Але того ранку, 10 травня, бригада втратила всі відеотрансляції через російські радіоелектронні перешкоди", - пише WP.

Зазначається, що термінали Starlink вийшли з ладу. Командир підрозділу дронів у бригаді повідомив журналістам, що в якийсь момент вони залишилися повністю сліпі.

"Це була найбільша проблема, ми не бачили, як вони пересувалися, ми працювали тільки по рації або по телефонах, де вони ще працювали", - сказав військовий.