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Під час наступу росіян у Харківській області у бійців ЗСУ вийшли з ладу Starlink, - WP

Харківська область, П'ятниця 17 травня 2024 16:29
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Під час наступу росіян у Харківській області у бійців ЗСУ вийшли з ладу Starlink, - WP Архівне фото: у ЗСУ відключилися Starlink під час наступу росіян під Харковом (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

У перший день нещодавнього російського наступу в Харківській області термінали Starlink, які використовують бійці ЗСУ, вийшли з ладу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Видання вказує, що 125-та бригада територіальної оборони України, що розтягнулася приблизно на 43-кілометровій ділянці кордону Харківської області з Росією, використовувала розвідувальні дрони для щоденного спостереження за тим, як РФ неухильно нарощує сили для можливого нападу.

"Але того ранку, 10 травня, бригада втратила всі відеотрансляції через російські радіоелектронні перешкоди", - пише WP.

Зазначається, що термінали Starlink вийшли з ладу. Командир підрозділу дронів у бригаді повідомив журналістам, що в якийсь момент вони залишилися повністю сліпі.

"Це була найбільша проблема, ми не бачили, як вони пересувалися, ми працювали тільки по рації або по телефонах, де вони ще працювали", - сказав військовий.

Термінали Starlink уже відключались під час війни

Минулого року CNN писало, що американський мільярдер Ілон Маск нібито таємно змусив інженерів вимкнути супутникову мережу Starlink, щоб перешкодити Україні провести атаку на російський флот.

Пізніше сенаторка Елізабет Воррен заявляла, що в Конгресі США необхідно провести розслідування щодо SpaceX після того, як Ілон Маск визнав, що заблокував Україні доступ до супутникової мережі Starlink під час атаки на російські військові кораблі біля узбережжя Криму.

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