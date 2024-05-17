ЗСУ посилюють оборону в прикордонних районах Харківської області, - Генштаб

Збройні сили України обладнують зайняті рубежі та посилюють оборону у прикордонних районах Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ .

"На Харківському напрямку відбито ворожу атаку в районі села Стариця. Загарбники задіювали авіацію - били по районах Гарбузівки та Білого Колодязя", - йдеться в повідомленні.

Найгарячіші напрямки фронту

За даними Генштабу, найбільш активно ворог на цей час діє на Покровському та Курахівському напрямках. На Лиманському, Торецькому, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках з початку доби російські окупанти атак не проводили.

На Покровському напрямку наші воїни відбили 14 атак. Найгарячіше - біля Новоолександрівки, йдеться в повідомленні.

На Курахівському напрямку окупанти 14 разів намагалися прорвати оборону, зокрема в районах Парасковіївки, Георгіївки, Красногорівки та Водяного. "Біля останнього ворог діяв за підтримки штурмової авіації. Ситуація контрольована", - повідомили в Генштабі.

На Куп’янському напрямку були п’ять спроб противника покращити тактичне положення біля Вільшаної, Іванівки, Берестового та Мясожарівки. Ворог отримав жорстку відсіч, ситуація контрольована.

На Сіверському напрямку також відбито п’ять атак окупантів. На Краматорському напрямку окупанти завдали авіаційного удару в районі Часового Яру.

Крім того, на Времівському напрямку противник вже двічі намагався покращити тактичне положення в районі Старомайорського. Успіху не мав, дані уточнюються.

На Придніпровському напрямку сили ЗСУ відбили п’ять атак противника неподалік Кринок. Там же, та по району Тягинки окупанти били з РСЗВ. Втрат позицій не допущено.

"Українські захисники дають відсіч російським окупантам, тримають ворога під вогневим контролем та роблять усе можливе для зриву злочинних планів противника", - додали в Генштабі.

Наступ у Харківській області

Нагадаємо, російські війська 10 травня почали наступ у північних районах Харківської області. Як заявив президент Володимир Зеленський, перетин росіянами кордону пов’язаний з тим, що не вистачає ППО. За його словами, до "бетонної лінії оборони ніхто не дійшов" і Силами оборони ситуація стабілізована.