В Україні затвердили нову форму "військового квитка"

Уряд вирішив змінити порядок оформлення та видачі військово-облікового документа для призовників, військовозобов'язаних і резервістів. Також змінилася сама форма цього документа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Кабінету міністрів України .

Зазначається, що уряд видав постанову №559, яка затверджує порядок оформлення та видачі військово-облікового документа для призовників, військовозобов'язаних і резервістів та форму такого документа.

При цьому військово-облікові документи, оформлені до набрання чинності цією постановою, вважаються дійсними на всій території України до видачі військово-облікового документа нового зразка. Постанова набуде чинності вже завтра.

Скріншот: Нова форма "військового квитка" (kmu.gov.ua)

В оновленому "військовому квитку" міститиметься інформація про ПІБ, дату народження, ІПН, дані про результат ВЛК, відомості про наявність відстрочки або бронювання. Також там повинні будуть знаходитися дані про те, чи не є громадянин "ухилянтом".