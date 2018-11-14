В "Укравтодоре" рассказали о ситуации на дорогах в связи со снегопадом

Фото: снегопад (РБК-Украина, Виталий Носач)

Для обеспечения проезда по дорогам госзначения задействованы 182 единицы техники и 227 работников

Государственное агентство автомобильных дорог Украины "Укравтодор" сообщает, что на фоне снегопада проезд на дорогах государственного значения обеспечен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу госагентства.

В "Укравтодоре" отметили, что 14-15 ноября, как и ожидалось, в северных и центральных областях Украины наблюдается ухудшение погодных условий.

"По состоянию на 12:00 14 ноября наблюдаются осадки в виде снега в Киевской, Черниговской, Черкасской областях, дождя - в Черновицкой, Ровенской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях. Температура воздуха в западных областях + 4 ° + 10 ° С, северных и центральных областях 0 ° - 6 ° с, на остальной территории колеблется от -1 ° до + 7 ° С", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, в госагентстве уверяют, что проезд на дорогах государственного значения обеспечен.

"Состояние покрытия на дорогах государственного значения в Киевской и Черкасской областях заснеженное, в большинстве западных областей - мокрое, в остальных областях - сухое. На некоторых участках дорог из-за погодных условий наблюдается временное замедление движения, однако для обеспечения безопасного проезда задействована необходимая техника и мобилизован персонал", - говорится в сообщении "Укравтодора".

Указано, что для оперативного обеспечения проезда по дорогам госзначения дорожные организации задействовали 182 единиц техники и 227 рабочих, в дежурном режиме - 145 единиц техники и 258 сотрудников.

Дорожные предприятия работают в круглосуточном режиме.

"Напоминаем о том, что ответственность за обеспечение проезда во время зимней непогоды и эксплуатацию дорог в городах, поселках несут представители местной власти. "Укравтодор" обеспечивает проезд исключительно на дорогах государственного значения. Обращаем особое внимание водителей на безопасность дорожного движения во время зимней непогоды и необходимость замены летних шин на зимние", - говорится в сообщении.

В "Укравтодоре" также просят всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и не превышать разрешенную скорость.

Напомним, в столице сегодня утром, 14 ноября, выпал первый снег. Ранее синоптики отмечали, что в Киеве в среду ожидается образование снежного покрова до 6 см.

РБК-Украина также писало, что из-за первого снега в Киеве произошло уже более 50 аварий, четыре из них - с пострадавшими.

Кроме того, из-за снегопада в столице образовались многочисленные пробки.