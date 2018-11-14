В Киеве выпал первый снег

Фото: первый снег в Киеве (РБК-Украина)

Ожидается до 6 см снежного покрова

В Киеве, сегодня утром, 14 ноября, выпал первый снег. Об этом передает кореспондент РБК-Украина.

Как сообщали ранее синоптики, в Киеве сегодня ожидается образование снежного покрова до 6 см.

Фото: первый снег в Киеве (РБК-Украина)

В то же время в КГГА сообщили, что снегоуборочная техника предприятий КК "Киевавтодор" уже размещена на исходных позициях во всех районах Киева. Об этом сообщили в коммунальной корпорации.

"Сегодня утром снегоуборочная техника предприятий коммунальной корпорации "Киевавтодор" вышла на исходные позиции. Такая тактика заблаговременного размещения спецтехники на улично-дорожной сети положительно зарекомендовала себя на протяжении последних 2-х лет, поскольку позволяет в случае возникновения гололеда или осадков в виде снега немедленно начать обработку дорог столицы", - говорится в сообщении.

Напомним, согласно прогнозу синоптиков, 14 ноября 2018 на западе, в центре, а также на севере Украины ожидается дождь с мокрым снегом, на остальной территории – без осадков, температура воздуха днем от -0 до +13.

В столице Украины 14 ноября дождь с мокрым снегом, днем от 0 до +2, ночью от -4 до -2. Ветер юго-восточный, 7-12 м/сек.

Добавим, с 14 ноября 2018 года мокрый снег в Украине ожидается в Киевской и Черниговской областях, а в Житомирской и Винницкой областях, по данным синоптиков, ожидается мокрый дождь со снегом. По данным синоптиков, 14 ноября, на западе страны пройдут дожди, на остальной территории - солнечно и без осадков.