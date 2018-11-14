Из-за первого снега в столице произошло уже более 50 аварий

Фото: снег в Киеве (РБК-Украина, Виталий Носач)

Четыре ДТП - с пострадавшими

Из-за первого снега в Киеве произошло уже более 50 аварий. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на информацию dtp.kiev.ua в социальной сети Facebook.

Кроме того, сервис Google-пробки также указывает на большое количество аварий.

"Всего по городу с начала снегопада больше 50 аварий, 4 с пострадавшими. Очень просим не испытывать судьбу и не выезжать", - сказано в сообщении dtp.kiev.ua.

Также отмечается, что в Киеве в начале гостомельской трассы произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими и опрокидыванием. Отмечается, что на место едут скорая помощь и полиция.

Фото: ДТП в Киеве

Напомним, утром в среду, 14 ноября, в Киеве выпал первый снег, вследствие чего образовались многочисленные пробки.

Ранее синоптики предупреждали о снежном покрове до 6 см.

Как писало РБК-Украина, в КГГА сообщили, что снегоуборочная техника предприятий УК "Киевавтодор" уже размещена на исходных позициях во всех районах Киева. Также в коммунальной корпорации отметили, что техника уже начала обработку дорожного покрытия столицы посыпочными материалами.