ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Из-за первого снега в столице произошло уже более 50 аварий

Новости » Происшествия    14.11.2018 - 11:15
Из-за первого снега в столице произошло уже более 50 аварий
Фото: снег в Киеве (РБК-Украина, Виталий Носач)

Четыре ДТП - с пострадавшими

Из-за первого снега в Киеве произошло уже более 50 аварий. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на информацию dtp.kiev.ua в социальной сети Facebook.

Кроме того, сервис Google-пробки также указывает на большое количество аварий.

Из-за первого снега в столице произошло уже более 50 аварий

"Всего по городу с начала снегопада больше 50 аварий, 4 с пострадавшими. Очень просим не испытывать судьбу и не выезжать", - сказано в сообщении dtp.kiev.ua.

Также отмечается, что в Киеве в начале гостомельской трассы произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими и опрокидыванием. Отмечается, что на место едут скорая помощь и полиция.

Из-за первого снега в столице произошло уже более 50 аварийФото: ДТП в Киеве

Напомним, утром в среду, 14 ноября, в Киеве выпал первый снег, вследствие чего образовались многочисленные пробки.

Ранее синоптики предупреждали о снежном покрове до 6 см.

Как писало РБК-Украина, в КГГА сообщили, что снегоуборочная техника предприятий УК "Киевавтодор" уже размещена на исходных позициях во всех районах Киева. Также в коммунальной корпорации отметили, что техника уже начала обработку дорожного покрытия столицы посыпочными материалами.

В Киеве на дороги вывели снегоуборочную технику, - КГГА В Киеве выпал первый снег
Новости Украины КиевКиевДТПснег
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь