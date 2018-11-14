В "Укравтодорі" розповіли про ситуацію на дорогах у зв'язку зі снігопадом

Фото: снігопад (РБК-Україна, Віталій Носач)

Для забезпечення проїзду дорогами держзначення задіяно 182 одиниці техніки та 227 робітників

Державне агентство автомобільних доріг України "Укравтодор" повідомляє, що на фоні снігопаду проїзд на дорогах державного значення забезпечено. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу держагентства.

В "Укравтодорі" зазначили, що 14-15 листопада, як і очікувалося, у північних та центральних областях України спостерігається погіршення погодних умов .

"Станом на 12:00 14 листопада спостерігаються опади у вигляді снігу в Київській, Чернігівській, Черкаській областях, дощу - у Чернівецькій, Рівненській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Хмельницькій областях. Температура повітря у західних областях +4°+10° С, північних та центральних областях 0° - 6° С, на решті території коливається від -1° до +7°С", - сказано у повідомленні.

Разом з тим, у держагентстві запевняють, що проїзд на дорогах державного значення забезпечено.

"Стан покриття на дорогах державного значення в Київській та Черкаській областях засніжений, більшості західних областей мокрий, в решти областей - сухий. На деяких ділянках доріг через погодні умови спостерігається тимчасове сповільнення руху, проте для забезпечення безпечного проїзду задіяно необхідну техніку та мобілізовано персонал", - зазначається у повідомленні "Укравтодору".

Вказано, що для оперативного забезпечення проїзду дорогами держзначення дорожні організації задіяли 182 одиниці техніки та 227 робітників, у черговому режимі - 145 одиниць техніки та 258 співробітників.

Дорожні підприємства працюють у цілодобовому режимі.

"Нагадуємо про те, що відповідальність за забезпечення проїзду у час зимової негоди та експлуатацію доріг у містах, селищах несуть представники місцевої влади. "Укравтодор" забезпечує проїзд винятково на дорогах державного значення. Звертаємо особливу увагу водіїв на безпеку дорожнього руху під час зимової негоди та необхідність заміни літніх шин на зимові", - сказано у повідомленні.

В "Укравтодорі" також просять усіх учасників дорожнього руху неухильно дотримуватися правил дорожнього руху та не перевищувати дозволену швидкість.

Нагадаємо, в столиці сьогодні вранці, 14 листопада, випав перший сніг. Раніше синоптики зазначали, що в Києві у середу очікується утворення снігового покриву до 6 см.

РБК-Україна також писало, що через першого снігу в Києві сталося вже більше 50 аварій, чотири з них - з потерпілими.

Крім того, через снігопад у столиці утворилися численні пробки.