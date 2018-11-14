В Киеве образовались огромные пробки

Фото: первый снег в Киеве (РБК-Украина)

В частности, стоят Южный, Северный мосты, а также мост Патона

Утром в среду, 14 ноября, в Киеве выпал первый снег, вследствие чего образовались многочисленные пробки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Google Maps.

По состоянию на 11:00 на правом берегу столицы пробки образовались на Подоле, в центре города возле станций метро "Университет" и "Золотые ворота". Транспорт не движется возле Бессарабского рынка и на бульваре Леси Украинки. Пробки сковали район станции метро "Арсенальная", в частности улицу Михаила Грушевского. Также автомобили стоят на Воздухофлотском проспекте, улицах Вячеслава Черновола, Сечевых стрельцов. Кроме того, заторы наблюдаются возле станции метро "Лукьяновская" на улице Глыбочицкая. Трудно проехать в Голосеевском районе и на Софиевской Борщаговке.

Также "стоят" основные столичные мосты, в частности Северный мост, мост Патона, Южный и Дарницкий мосты.

На левом берегу города образовалась масштабная пробка на улице Николая Бажана, которая начинается со станции метро "Харьковская" и тянется до самого правого берега Киева. Также полностью парализован проспект Соборности и Дарницкое шоссе на Березняках. Кроме того, пробки образовались возле станции метро "Дарница" и на проспекте генерала Ватутина на выезде с Троещины.

Напомним, в Киеве, сегодня утром, 14 ноября, выпал первый снег. Ранее синоптики предупреждали о снежном покрове до 6 см.

В то же время в КГГА сообщили, что снегоуборочная техника предприятий УК "Киевавтодор" уже размещена на исходных позициях во всех районах Киева. Об этом сообщили в коммунальной корпорации.