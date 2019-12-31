Украину удалось защитить от штрафа в 80 млрд долларов, - Витренко

Фото: Юрий Витренко (УНИАН)

"Газпром" отказывается от требований уплаты Украиной штрафа по положению контракта "бери или плати"

Кроме контракта на транзит газа, НАК "Нафтогаз Украины" и российский "Газпром" подписали соглашение об урегулировании. Об этом сообщил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в Facebook.

По его словам, согласно документу "Газпром" полностью прекращает обжалование решений Стокгольмского арбитража, и Украина может "окончательно подвести итоги арбтитражних процессов, которые продолжались почти шесть лет:

"Нам удалось защитить Украину от штрафа по положению контракта "бери или плати", который бы превышал 80 млрд долларов. 2 млрд долларов мы сэкономили для Украины за счет пересмотра контрактной цены. Например, во втором квартале 2014 года мы снизили цену с 485 до 356 долл.", - отметил Витренко.

"5 млрд. долл."Газпром" был вынужден доплатить за за транзит: 2,1 миллиарда долларов мы фактически получили в виде газа (через зачет, который провел арбтраж), 2,9 миллиарда долларов "Газпром" оплатил деньгами", - добавил он.

Еще одним условием соглашения является отказ "Нафтогаза" иска к "Газпрому" на 12,25 млрд долл.

Витренко пояснил, что после подписания договора о транзите этот иск терял смысл, и выиграть его было бы практически невозможно. К тому же, подача этого иска в Стокгольмский арбитраж стала дополнительным экономическим стимулом для "Газпрома" согласиться на сохранение транзита через украинскую газотранспортную систему.

К тому же, по словам Витренко, далеко не всегда удается выиграть всю сумму иска на такие большие деньги.

"Арбитраж обычно нам присуждает меньшую компенсацию, чем мы требуем", - сказал он.

"Интересы страны - это продолжение транзита, это получение денег сейчас, а не через год и тем более не за 3-7 лет. Транзит газа - это десятки тысяч рабочих мест. Это более низкие тарифы на газ для потребителей Украины. Это экономический рост. Это доходы государственного бюджета. Это геополитика и безопасность", - подчеркнул Витренко.

Витренко также отметил, что "Газпром" отказался от исковых претензий к "Нафтогазу", в том числе, от 80 млрд долларов штрафа, которые требовал по условиям контракта 2009 года, в который был заложен принцип "бери или плати".

"Урегулирование - это еще и отказ от исков со стороны "Газпрома". Да, они имеют значительно меньшую вероятность выигрыша, но речь идет десятки миллиардов долларов, что даже больше, чем сумма наших исков", - пояснил Витренко.

"Когда я подписывал соглашение об урегулировании, предусматривающий отзыва всех текущих исков и жалоб с обеих сторон, мне было обидно за ту работу и знания, которые я со своей командой в них вложили. С нашей стороны это были интеллектуальные шедевры, а не просто иски и жалобы. Но я понимаю, что наша ответственность перед Украиной требует от нас принимать решения в интересах национальной компании, а не в собственных интересах", - резюмировал он.

Напомним, Украина и Россия подписали контракт на транзит газа на пять лет. Согласно новому контракту гарантированные объемы поставок газа для транзита по украинской ГТС - 65 млрд куб. м в 2020 году и по 40 млрд куб. м в 2021-2024 годах.

Ранее глава оператора Газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон объявил о завершении четырехдневного переговорного процесса с "Газпромом" по транзиту газа. Он добавил, что украинская сторона отправилась в Брюссель для подписания соглашения со словацким оператором ГТС Eustream.