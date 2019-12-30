Россия и Украина подписали все газовые соглашения, - Миллер

Фото: коллаж (РБК-Украина)

Транзит через Украину в ЕС с 1 января обеспечен

Россия и Украина подписали все газовые соглашения. Об этом заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По его словам, транзит через Украину в ЕС с 1 января обеспечен.

"Подписанные документы приобретают юридическую силу и обеспечивают транзит газа после 31 декабря", - уточнил Миллер.

Напомним, ранее глава оператора "Газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон объявил о завершении четырехдневного переговорного процесса с "Газпромом" по транзиту газа. Он добавил, что украинская сторона отправилась в Брюссель для подписания соглашения со словацким оператором ГТС Eustream.

Кроме того, заместитель министра юстиции Украины Иван Лещина заявил, что российский "Газпром" и украинская сторона подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже. Также Лещина опубликовал документ, подписанный представителем "Газпрома" Еленой Бурмистровой и министром юстиции Украины Денисом Малюськой.

Также РБК-Украина писало, что 19 декабря Украина, Россия и Европейская комиссия достигли принципиального соглашения по транзиту газа.