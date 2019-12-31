Новый контракт на транзит газа предусматривает принцип "качай или плати", - Витренко

Фото: Юрий Витренко (naftogaz.com)

"Газпром" впервые заключил с Украиной контракт на транзит газа по принципу "качай или плати"

Договоренность между "Нафтогазом" и "Газпромом" об организации транзита российского природного газа через территорию Украины предполагает принцип "качай или плати". Об этом сообщил исполнительный директор компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в Facebook.

По его словам, документ подписывался дистанционно - сам он поставил подпись в Вене 30 декабря в 14:30, а глава "Газпрома" Алексей Миллер вечером того же дня в Санкт-Петербурге.

"Тот факт, что мы подписали контракт на транзит по принципу "качай или плати" на пять лет является неординарным событием в таких условиях. Замечу, что это первый раз в истории Украины, когда "Газпром" заключил контракт на транзит по европейскому принципу "качай или плати", - написал Витренко.

"До этого времени только закупки газа у Газпрома покрывались похожим, но невыгодным для Украины и выгодным для России, принципу "бери или плати", - добавил он.

Витренко отметил, что гарантированные объемы транзита по принципу "качай или плати" значительно превышают объемы, "которые называли наши международные партнеры как вариант, который они попытаются обеспечить для Украины, и на который мы должны согласиться".

"Гарантированные объемы - это минимум, а не максимум, которого мы ожидаем. При этом дополнительные объемы с большей гибкостью бронирования будут оплачиваться по более высокому тарифу", - заявил топ-менеджер "Нафтогаза".

По его словам, Украина в очередной раз подтвердила свою надежность как страна-транзитер газа в Европу, а "еще недавно наиболее вероятным сценарием было полное прекращение транзита с 1 января 2020".

"По расчетам Оксфордского Института Энергетических Исследований, "Газпрома" не хватало совсем немного, чтобы обходиться без транзита через Украину даже без "Северного потока-2", - написал Витренко.

Напомним, Украина и Россия подписали контракт на транзит газа на пять лет. Согласно новому контракту гарантированные объемы поставок газа для транзита по украинской ГТС - 65 млрд куб. м в 2020 году и по 40 млрд куб. м в 2021-2024 годах.

Ранее глава оператора Газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон объявил о завершении четырехдневного переговорного процесса с "Газпромом" по транзиту газа. Он добавил, что украинская сторона отправилась в Брюссель для подписания соглашения со словацким оператором ГТС Eustream.