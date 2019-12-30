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Макогон заявил о завершении переговоров с "Газпромом"

Новости » Политика     30.12.2019 - 12:40
Макогон заявил о завершении переговоров с "Газпромом"
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Он отправился в Брюссель для подписания контракта с газовым оператором Eustream

Глава оператора "Газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон заявил, что четырехдневный переговорный марафон с "Газпромом" завершился. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Макогона.

Он пообещал подвести итоги переговоров "чуть позже", а пока отправляется в Брюссель для подписания соглашения со словацким газовым оператором Eustream.

"Сегодня в 5:28 утра закончили практически круглосуточный 4-х дневный переговорный марафон с Газпромом в Вене. Уже лечу в Брюссель для решения другой важной задачи - своевременного подписания межоператорского соглашения со словацким оператором ГТС Eustream на основании европейских правил", - сообщил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Вене пятый день продолжаются переговоры по газу между Украиной и РФ. Они начались в четверг и шли все выходные, продолжатся днем 30 декабря.

В субботу поздно вечером глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сообщил, что в переговорах есть определенный прогресс, но согласованных текстов соглашений пока нет - "борьба идет за каждую запятую".

Ранее в РФ заявили, что компромисс с Украиной по газу был тяжелым выбором.

Также РБК-Украина писало, что 19 декабря Украина, Россия и Европейская комиссия достигли принципиального соглашения по газу.

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