Украина и Россия подписали контракт на транзит газа на пять лет, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

За пять лет Украина получит не менее более $7 миллиардов

Украина и Россия подписали контракт на транзит газа на пять лет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента Владимира Зеленского.

По его словам, стороны могут продлить контракт еще на десять лет.

"Конец года, но не достижений. Украина подписала контракт на транзит газа на пять лет, в течение которых мы получим более $7 миллиардов. Стороны могут продлить контракт еще на десять лет", - написал Зеленский.

"Украинская ГТС будет загружена, а это - энергетическая безопасность и благосостояние украинцев! Минимально гарантированная прокачка - 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в следующие четыре. Фактически же прокачивать можем больше. Европа знает, что мы не подведем в энергетической безопасности", - ометил президент.

Премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале заявил, что газовые контракты положительно повлияют на энергетические рынки и станут значительным фактором снижения цены газа.

"В результате трехсторонних переговоров Украина-Россия-Европейский Союз стороны подписали новый газовый контракт. Наша команда защитила национальные интересы Украины. Это положительно повлияет на энергетические рынки и станет значительным фактором снижения цены газа на рынке", - подчеркнул он.

Гончарук подчеркнул, что Украина в очередной раз доказала Европе, что является надежным партнером, который выполняет свои обязательства и "гарантирует энергетическую безопасность в регионе".

Напомним, ранее глава оператора Газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон объявил о завершении четырехдневного переговорного процесса с "Газпромом" по транзиту газа. Он добавил, что украинская сторона отправилась в Брюссель для подписания соглашения со словацким оператором ГТС Eustream.

Кроме того, заместитель министра юстиции Украины Иван Лищина заявил, что российский "Газпром" и украинская сторона подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже. Также Лещина опубликовал документ, подписанный представителем "Газпрома" Еленой Бурмістровою и министром юстиции Украины Денисом Малюською.

РБК-Украина писало, что 19 декабря Россия, Украина и Европейская комиссия достигли принципиального соглашения по транзиту газа.