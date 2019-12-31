Україну вдалося захистити від штрафу в 80 млрд доларів, - Вітренко

Фото: Юрій Вітренко (УНІАН)

"Газпром" відмовляється від вимог сплати Україною штрафу за умовою контракту "бери або плати"

Крім контракту на транзит газу, НАК "Нафтогаз України" і російський "Газпром" підписали угоду про врегулювання. Про це повідомив виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко Facebook.

За його словами, згідно з документом "Газпром" повністю припиняє оскарження рішень Стокгольмського арбітражу, і Україна може "остаточно підбити підсумки арбтитражних процесів, які тривали майже шість років:

"Нам вдалося захистити Україну від штрафу за положенням контракту "бери або плати", який би перевищував 80 млрд доларів. 2 млрд доларів ми зекономили для України за рахунок перегляду контрактної ціни. Наприклад, у 2му кварталі 2014 року ми знизили ціну з 485 до 356 дол.", - зазначив Вітренко.

"5 млрд дол."Газпром" був змушений доплатити за за транзит: 2,1 мільярди доларів ми фактично отримали у вигляді газу (через залік, який провів арбтраж), 2,9 мільярди доларів Газпром сплатив грошима", - додав він.

Ще однією умовою угоди є відмова "Нафтогазу" позову до "Газпрому" на 12,25 млрд дол.

Вітренко пояснив, що після підписання договору про транзит цей позов втрачав сенс, і виграти його було б практично неможливо. До того ж, подача цього позову в Стокгольмський арбітраж стала додатковим економічним стимулом для "Газпрому" погодитися на збереження транзиту через українську газотранспортну систему.

До того ж, за словами Вітренка, не завжди вдається виграти всю суму позову на такі великі гроші.

"Арбітраж зазвичай нам присуджує меншу компенсацію, ніж ми вимагаємо", - сказав він.

"Інтереси країни — це продовження транзиту, це отримання грошей зараз, а не за рік і тим більше не за 3-7 років. Тразит газу - це десятки тисяч робочих місць. Це більш низькі тарифи на газ для споживачів Украіни. Це економічне заростання. Це доходи державного бюджету. Це геополітика і безпека", - підкреслив Вітренко.

Вітренко також зазначив, що "Газпром" відмовився від позовних претензій до "Нафтогазу", в тому числі, від 80 млрд доларів штрафу, які вимагав за умовами контракту 2009 року, в який було закладено принцип "бери або плати".

"врегулювання - це ще і відмова від позовів з боку Газпрому. Так, вони мають значно меншу ймовірність виграшу, але йдеться десятки мільярдів доларів, що навіть більше, ніж сума наших позовів", - пояснив Вітренко.

"Коли я підписував угоду про врегулювання, що передбачає відкликання всіх поточних позовів і скарг з обох сторін, мені було сумно за ту роботу і знання, які я зі свою командою у них вклали. З нашого боку це були інтелектуальні шедеври, а не просто позови та скарги. Але я розумію, що наша відповідальність перед Україною, вимагає від нас приймати рішення в інтересах національної компанії, а не у власних інтересах", - резюмував він.

Нагадаємо, Україна і Росія підписали контракт на транзит газу на п'ять років. Згідно з новим контрактом гарантовані обсяги поставок газу для транзиту по українській ГТС - 65 млрд куб. м в 2020 році, і 40 млрд куб. м в 2021-2024 роках.

Раніше глава оператора Газотранспортної системи України" Сергій Макогон оголосив про завершення чотириденного переговорного процесу з "Газпромом" з транзиту газу. Він додав, що українська сторона вирушила в Брюссель для підписання угоди зі словацьким оператором ГТС Eustream.