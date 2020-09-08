ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Украинское посольство подтвердило приезд Раднянкова и Кравцова

Минск, Вторник 08 сентября 2020 09:47
Украинское посольство подтвердило приезд Раднянкова и Кравцова
Фото: Посольство Украины в Беларуси (wikimedia)
Автор: РБК-Украина

Посольство Украины в Беларуси сообщило, что белорусские оппозиционеры Иван Кравцов и Антон Родненков сейчас в Украине. Относительно Марии Колесниковой информации нет.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Ранее пограничный комитет сообщил, что Колесникова, Роднянков и Кравцов пересекли границу с Украиной в пункте пропуска "Александровка".

После этого пограничники сообщили о задержании Колесниковой на границе с Украиной. Впрочем, в Координационном совете Беларуси говорят, что она не могла покинуть страну.

"Сейчас в Украине только Кравцов и Родняков, а Колесниковой нет", - сообщили в посольстве Украины в Беларуси.

Напомним, сегодня утром стало известно, что белорусские оппозиционеры Мария Колесникова, Иван Кравцов и Антон Родненков пересекли границу с Украиной.

Отметим, вчера оппозиция Беларуси заявила о похищении Колесниковой в центре Минска. МВД Беларуси и местная милиция опровергали ее задержания

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика БеларусьУкраина
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь