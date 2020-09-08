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Колесникова пересекла границу Беларуси с Украиной

Минск, Вторник 08 сентября 2020 08:07
Колесникова пересекла границу Беларуси с Украиной
Фото: Мария Колесникова (facebook.com/maria kalesnikava)
Автор: Анастасия Рокитна

Белорусские оппозиционеры Мария Колесникова, Иван Кравцов и Антон Родненков пересекли границу с Украиной. Вчера сообщили о пропаже Колесниковой.

Об этом рассказал официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский, передает TUT.BY.

"8 сентября, в начале пятого утра Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова прошли пограничный контроль в пункте пропуска "Александровка" и убыли в сторону Украины", - сообщил Антон Бычковский.

Оппозиция Беларуси заявила о похищении Колесниковой в центре Минска. МВД Беларуси и местная милиция опровергали ее задержание. Свидетели сообщили, что женщину похитили возле Национального художественного музея.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус призвал представителей власти Беларуси немедленно отпустить Колесникову, а сама Светлана Тихановская назвала этот инцидент попыткой запугивания и террором. Она также добавила, что чем больше власть запугивает оппонентов, тем больше людей будет выходить на улицы.

Отметим, было опубликовано видео возможного похищения Колесниковой.

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