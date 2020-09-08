Українське посольство підтвердило приїзд Радненкова і Кравцова

Фото: Посольство України в Білорусі (wikimedia)

Посольство України в Білорусі повідомило, що білоруські опозиціонери Іван Кравцов і Антон Родненков зараз в Україні. Щодо Марії Колеснікової інформації немає.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Раніше прикордонний комітет повідомив, що Колеснікова, Родненков і Кравцов перетнули кордон з Україною в пункті пропуску "Олександрівка".

Після цього прикордонники повідомили про затримання Колеснікової на кордоні з Україною. Втім, у Координаційній раді Білорусі кажуть, що вона не могла покинути країну.

"Зараз в Україні тільки Кравцов і Родненков, а Колесникової немає", - повідомили у посольстві України в Білорусі.

Нагадаємо, сьогодні зранку стало відомо, що білоруські опозиціонери Марія Колеснікова, Іван Кравцов і Антон Родненков перетнули кордон з Україною.

Зазначимо, вчора опозиція Білорусі заявила про викрадення Колеснікової в центрі Мінська. МВС Білорусі і місцева міліція спростовували її затримання