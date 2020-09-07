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В Минске похитили соратницу Тихановской

Минск, Понедельник 07 сентября 2020 11:26
В Минске похитили соратницу Тихановской
Фото: Мария Колесникова (facebook com maria kalesnikava)
Автор: Игорь Литвиненко

В центре Минска неизвестные похитили члена координационного совета Марию Колесникову. Неизвестные посадили Колесникову в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении.

Об этом сообщает TUT.BY.

Инцидент произошел около 10:05 возле Национального художественного музея. К Колесниковой подошли люди в гражданском и масках и затолкали ее в микроавтобус с надписью "Связь".

В координационном совете сообщили, что Мария Колесникова была в центре Минск по делам.

"Где находятся Мария и Антон (пресс-секретарь координационного совет Антон Родненков - ред.) я не знаю и не могу связаться с ними. Также нет связи с членом координационного совета, старшим вице-президентом EPAM Максимом Богрецовым и исполнительным секретарем Совета Иваном Кравцовым", - сказал член координационного совета Максим Знак.

Ранее РБК-Украина писало, что во время протестов в Минске 6 сентября был задержан член координационного совета Андрей Егоров.

Также сообщалось, что члена координационного совета Ольгу Ковалькову силой вывезли к границе с Польшей и выпустили в нейтральной полосе.

Напомним, за 6 сентября в Беларуси силовики задержали более 600 участников протеста, более половины из них оставили в изоляторах до рассмотрения дел в суде.

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