Украинский бизнес планирует сокращение персонала

Фото: работница фабрики (kmu.gov.ua)

Руководители предприятий готовят увольнения работников

Украинские предприятия продолжают ожидать сокращения численности работников. Об этом свидетельствуют данные ежемесячного опроса предприятий Украины, обнародованные на сайте НБУ.

По данным опроса, в январе 2020 года 7% менеджеров предприятий ожидают увеличения персонала, 75% - что он численность останется без изменений, а 19% ожидают сокращения числа работников.

Национальный банк Украины провел опрос 8-27 января 2020 года среди менеджеров 171 предприятия.

Напомним, индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), который рассчитывает Национальный банк, в январе 2020 года снизился на 8,3 п. до отметки 40,3 п. Таким образом, деловые ожидания ухудшаются четыре месяца подряд - с октября 2019 года. За этот период значение индекса опустилось ниже нейтрального уровня в 50 пунктов.

Как сообщало РБК-Украина, с 1 марта 2020 года в Украине увеличили минимальный размер пособия по безработице. Для лиц, выплаты которым назначаются с учетом заработной платы и страхового стажа, минимальный размер пособия по безработице увеличен с 1630 грн до 1 800 грн. Для лиц, выплаты которым назначаются без учета заработной платы и страхового стажа, минимальный размер пособия по безработице увеличен с 610 грн до 650 грн.