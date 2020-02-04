Индекс ожиданий украинского бизнеса обвалился в начале 2020

Фото: Авдеевский коксохим (РБК-Украина)

Ожидания предпринимателей ухудшаются четыре месяца подряд

Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), который рассчитывает Национальный банк, в январе 2020 года снизился на 8,3 п. до отметки 40,3 п. Об этом свидетельствуют данные ежемесячного опроса предприятий Украины, обнародованные на сайте НБУ.

Таким образом, деловые ожидания ухудшаются четыре месяца подряд - с октября 2019 года. За этот период значение индекса опустилось ниже нейтрального уровня в 50 пунктов.

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Как отмечает авторы исследования, снижения результатов операционной деятельности ожидали предприятия всех секторов, вовлеченных в ежемесячный опрос. Достаточно слабо оценили перспективы января предприятия строительства.

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Национальный банк Украины провел опрос 8-27 января 2019 года среди менеджеров 171 предприятий.

Как сообщало РБК-Украина, значение Индекса экономических возможностей населения Украины, который измеряет Центр Разумкова, в декабре 2019 года составило 96, что является самым низким показателем года за исключением зимних месяцев.

Напомним, Индекс потребительских настроений компании Info Sapiens в Украине в декабре 2019 года составил 92,2 п., что на 0,5 п. выше, чем в ноябре.