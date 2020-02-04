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Український бізнес планує скорочення персоналу

Новини » Економіка     04.02.2020 - 13:35
Український бізнес планує скорочення персоналу
Фото: працівниця фабрики (kmu.gov.ua)

Керівники підприємств готують звільнення працівників

Українські підприємства продовжують очікувати скорочення чисельності працівників. Про це свідчать дані щомісячного опитування підприємств України, оприлюднені на сайті НБУ.

За даними опитування, у січні 2020 року 7% менеджерів підприємств очікують збільшення персоналу, 75% - що він чисельність залишиться без змін, а 19% очікують скорочення кількості працівників.

Український бізнес планує скорочення персоналу

Національний банк України провів опитування 8-27 січня 2020 року серед менеджерів 171 підприємства.

Нагадаємо, індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який розраховує Національний банк, у січні 2020 року знизився на 8,3 п. до позначки 40,3 п. Таким чином, ділові очікування погіршуються чотири місяці поспіль - з жовтня 2019 року. За цей період значення індексу опустилося нижче нейтрального рівня 50 пунктів.

Як повідомляло РБК-Україна, з 1 березня 2020 року в Україні збільшили мінімальний розмір допомоги по безробіттю. Для осіб, виплати яким призначаються з урахуванням заробітної плати та страхового стажу, мінімальний розмір допомоги по безробіттю збільшено з 1630 грн до 1 800 грн. Для осіб, виплати яким призначаються без урахування заробітної плати та страхового стажу, мінімальний розмір допомоги по безробіттю збільшено з 610 грн до 650 грн.

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