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В Украине подняли минимальное пособие по безработице

Новости » Экономика     31.01.2020 - 12:32
В Украине подняли минимальное пособие по безработице
Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

Минимальные выплаты для тех, кто потерял работу, будут составлять 1800 гривен

Правление Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы приняло решение о повышении с 1 марта 2020 года минимального размера пособия по безработице. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

По данным пресс-службы, для лиц, выплаты которым назначаются с учетом заработной платы и страхового стажа, минимальный размер пособия по безработице увеличен с 1630 грн до 1 800 грн. Для лиц, выплаты которым назначаются без учета заработной платы и страхового стажа, минимальный размер пособия по безработице увеличен с 610 грн до 650 грн.

Кроме того, правление Фонда на случай безработицы одобрило проект бюджета фонда на 2020 год с доходами 15,8 млрд грн и расходами 15,6 млрд грн. На реализацию активных программ содействия занятости предусмотрено направить 1,2 млрд грн, в прошлом году эти расходы составили 734 млн грн.

Как сообщало РБК-Украина, максимальное пособие увеличилось с 1 декабря 2019 года с 8028 грн до 8408 грн в месяц. В то же время размер минимального пособия по безработице остался без изменений - от 610 до 1630 грн.

Напомним, в декабре 2019 года в Украине было официально зарегистрировано в 338,2 тысяч безработных, что на 49,3 тысяч больше, чем в ноябре 2019 года (259,3 тысяч).

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