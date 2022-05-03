Украинские военные сбили ударный беспилотник оккупантов в Одессе

Вооруженные силы Украины сегодня, 3 мая, сбили над Одессой вражеский ударный беспилотник "Форпост". Стоимость такого БПЛА достигает 7 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Максима Марченко .

"Сегодня наши подразделения противовоздушной обороны сбили еще один ударный беспилотник "Форпост", - сказал Марченко в свое традиционном обращении.

Напомним, за прошедшие сутки украинские ПВО сбили 8 российских беспилотников, включая БПЛА типа "Форпост" и "Орлан-10".

Отметим, сегодня ВСУ уничтожили всех российских оккупантов на острове Змеиный. Минобороны Украины опубликовало видео удара "Байрактара".

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