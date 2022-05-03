UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинские военные сбили ударный беспилотник оккупантов в Одессе

Фото: российский беспилотник "Форпост" (mil.in.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Вооруженные силы Украины сегодня, 3 мая, сбили над Одессой вражеский ударный беспилотник "Форпост". Стоимость такого БПЛА достигает 7 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Максима Марченко.

"Сегодня наши подразделения противовоздушной обороны сбили еще один ударный беспилотник "Форпост", - сказал Марченко в свое традиционном обращении.

Напомним, за прошедшие сутки украинские ПВО сбили 8 российских беспилотников, включая БПЛА типа "Форпост" и "Орлан-10".

Отметим, сегодня ВСУ уничтожили всех российских оккупантов на острове Змеиный. Минобороны Украины опубликовало видео удара "Байрактара".

Война России против Украины идет 69-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
ОдессаВооруженные силы УкраиныВойна в УкраинеВторжение России в Украину