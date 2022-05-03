Українські військові збили ударний безпілотник окупантів в Одесі

Збройні Сили України сьогодні, 3 травня, збили над Одесою ворожий ударний безпілотник "Форпост". Вартість такого БПЛА досягає 7 млн доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської обласної Військової адміністрації Максима Марченко.
"Сьогодні наші підрозділи протиповітряної оборони збили ще один ударний безпілотник "Форпост", - сказав Марченко у своє традиційному зверненні.
Нагадаємо, за минулу добу українські ППО збили 8 російських безпілотників, включаючи БПЛА типу "Форпост" і "Орлан-10".
Зазначимо, сьогодні ЗСУ знищили всіх російських окупантів на острові Зміїний. Міноборони України опублікувало відео удару "Байрактара".
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