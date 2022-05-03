Бандероли от "Байрактаров". Вооруженные силы обнародовали видео удара по врагу на Змеином

Оперативное командование "Юг" отчиталось о ювелирной работе по ликвидации техники и боеприпасов российских кафиров на захваченном острове Змеиный.

Защитники Украины снова ударили по войскам РФ на захваченном острове. В этот раз уничтожили боекомплект и командный пункт оккупантов.

"Очередное "посещение" вражеских позиций на Змеином. БАНДЕРоли от "Байрактаров": адресная доставка на склад БК и в КП", – говорится в сообщении.

По данным журналиста Романа Цымбалюка, Вооруженные силы ликвидировали всех российских военных на Змеином. Остров был захвачен РФ в первые дни полномасштабной войны.