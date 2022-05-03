ВСУ уничтожили всех оккупантов на острове Змеином, - журналист

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста Романа Цимбалюка.

Сообщается, что все военнослужащие РФ, которые были на острове Змеиный во время удара ВСУ погибли.

"Накануне остров оставило 8 военнослужащих, их вывезли с острова на территорию Крыма. По словам одного из "эвакуированных", командование знало, что по острову может быть нанесен удар, однако никаких действий (кроме вывоза группы людей) не делали", - говорится в сообщении.

На Змеином находились военнослужащие подразделений 1229 разведывательного центра (в/ч 53189, Севастополь) и 744 центры связи (в/ч 40136, Севастополь) Черноморского флота, которых в настоящее время командование ВС РФ считает пропавшими без вести.