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Украинские военные с помощью HIMARS уничтожили командование российской дивизии ВДВ, - ISW

Фото: ВСУ с помощью HIMARS ликвидировали руководство дивизии ВДВ армии РФ (facebook.com/cincafu)
Автор: Константин Широкун

Удары украинской армии с применением ракетных систем HIMARS, вероятно, позволили убить, или ранить четырех заместителей командира 106-й воздушно-десантной дивизии армии РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISW.

Российские новостные агентства сообщили о гибели заместителей командира 106-й дивизии полковника Сергея Кузьминова, полковника Андрея Васильева и полковника Максима Кудрина, что, по-видимому, подтверждает сообщения ВСУ о том, что удары HIMARS по Шахтерску 9 июля убили или ранили значительную часть командиров 106-й дивизии.

Украинский центр стратегических коммуникаций заявил 12 июля, что один неназванный заместитель командира 106-й воздушно-десантной дивизии находится в критическом состоянии.

Ранее в Пентагоне заявили, что американские ракетные системы M142 HIMARS оказывают существенное влияние на войну в Украине.

Также РБК-Украина писало, что еще в конце июня в Украину прибыли реактивные системы залпового огня HIMARS. Тем временем США пообещали Киеву передать новейшие ПВО и еще больше HIMARS.

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