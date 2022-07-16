Українські військові за допомогою HIMARS знищили командування російської дивізії ВДВ, - ISW

Удари української армії із застосуванням ракетних систем HIMARS, ймовірно, дозволили вбити, або поранити чотирьох заступників командира 106-ї повітряно-десантної дивізії армії РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ISW.
Російські новинні агентства повідомили про загибель заступників командира 106-ї дивізії полковника Сергія Кузьмінова, полковника Андрія Васильєва і полковника Максима Кудріна, що, мабуть, підтверджує повідомлення ВСУ про те, що удари HIMARS по Шахтарську 9 липня вбили або поранили значну частину командирів 106-ї дивізії.
Український центр стратегічних комунікацій заявив 12 Липня, що один неназваний заступник командира 106-ї повітряно-десантної дивізії знаходиться в критичному стані.
Раніше в Пентагоні заявили, що американські ракетні системи M142 HIMARS істотно впливають на війну в Україні.
Також РБК-Україна писало, що ще наприкінці червня в Україну прибули реактивні системи залпового вогню HIMARS. Тим часом США пообіцяли Києву передати новітні ППО і ще більше HIMARS.
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