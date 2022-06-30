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Байден пообещал передать Украине новейшие ПВО и еще больше HIMARS

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Мадрид, Четверг 30 июня 2022 16:36
Байден пообещал передать Украине новейшие ПВО и еще больше HIMARS Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

В ближайшие дни Соединенные Штаты Америки (США) анонсируют передачу Украине новейших систем противовоздушной обороны и еще больше реактивных систем залпового огня (HIMARS)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Джо Байдена на саммите НАТО в Мадриде.

По его словам, в ближайшие дни Вашингтон объявит о передаче вооружений Украине на 800 млн долларов.

"Включая новую передовую западную систему ПВО, больше артиллерии и боеприпасов, контрбатарейные радары, дополнительные боеприпасы для реактивной системы залпового огня HIMARS, которые мы уже предоставили Украине, и еще больше HIMARS, которые поступят из других стран", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что США могут поставить Украине системы противовоздушной обороны NASAMS, которые работают по целям на средней и большой дальности.

Также сообщалось, что в Украину уже прибыли первые системы HIMARS.

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