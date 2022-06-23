В Украину прибыли американские ракетные системы HIMARS

В Украину прибыли реактивные системы залпового огня HIMARS. Их предоставили Соединенные Штаты в рамках военной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра обороны Украины Алексея Резникова в Twitter .

"HIMARS прибыли в Украину. Спасибо моему американскому коллеге и другу главе Пентагона Ллойду Дж. Остину III за эти мощные инструменты. Лето будет жарким для российских оккупантов. И последним для некоторых из них", - написал министр.

Отметим, что система HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System - высокомобильная артиллерийская ракетная система) представляет собой многофункциональную реактивную систему залпового огня.

HIMARS может нести 6 ракет для залпового огня или одну баллистическую