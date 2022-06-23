В Украину прибыли американские ракетные системы HIMARS
В Украину прибыли реактивные системы залпового огня HIMARS. Их предоставили Соединенные Штаты в рамках военной помощи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра обороны Украины Алексея Резникова в Twitter.
"HIMARS прибыли в Украину. Спасибо моему американскому коллеге и другу главе Пентагона Ллойду Дж. Остину III за эти мощные инструменты. Лето будет жарким для российских оккупантов. И последним для некоторых из них", - написал министр.
Отметим, что система HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System - высокомобильная артиллерийская ракетная система) представляет собой многофункциональную реактивную систему залпового огня.
HIMARS может нести 6 ракет для залпового огня или одну баллистическую
Напомним, США предоставили Украине пакет военной помощи на 1 млрд долларов.
Кроме того, Минобороны США планирует увеличить поставки реактивных систем залпового огня HIMARS украинским военным.
Ранее сообщалось, что США могут заложить 450 миллионов долларов в бюджет-2023 для военной помощи Украине.