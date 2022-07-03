ru ua
Вс, 03 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Лукашенко о привлечении Беларуси в войну против Украины: наше участие мною определено давно

Новина українською →
Минск, Воскресенье 03 июля 2022 13:16
Лукашенко о привлечении Беларуси в войну против Украины: наше участие мною определено давно Фото: Александр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В союзе Беларуси и России создана единая группировка Вооруженных сил. Поэтому участие беларусской армии в войне против Украины было определено давно.

Об этом заявил беларусский диктатор Александр Лукашенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белта".

"У нас создана уже давно в союзе Беларуси и России единая группировка вооруженных сил? Фактически единая армия. Вы же это все знали, так почему нас сегодня упрекаете? Мы были и будем вместе с братской Россией. Наше участие в "спецоперации" мною определено давно", - заявил он.

Лукашенко добавил, что в первый день нападения России на Украину он якобы заявил, что белорусы "никому не позволят стрелять в спину русскому человеку".

По его словам, белорусы заняли "оборону от Брестской крепости по южные границы для того, чтобы не допустить этого удара в спину россиянам со стороны натовских войск".

Напомним, ранее Лукашенко заявлял, что Беларусь не стремится воевать в Украине, поскольку ей эта война не нужна.

Ранее в Офисе президента Украины заявили, что готовы к возможному нападению Беларуси и предупредят о нем заблаговременно.

Тем временем, по оценке украинской разведки, на сегодня нет прямой угрозы наступления белорусской армии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр Лукашенко Беларусь Война России против Украины
NEWS
Выезд мужчин за границу: в Раде предлагают расширить список категорий
Выезд мужчин за границу: в Раде предлагают расширить список категорий
DAILY
Андерс Фог Расмуссен: Самый большой риск в том, что цель Путина – затягивание конфликта
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Андерс Фог Расмуссен: Самый большой риск в том, что цель Путина – затягивание конфликта