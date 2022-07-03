Лукашенко о привлечении Беларуси в войну против Украины: наше участие мною определено давно
В союзе Беларуси и России создана единая группировка Вооруженных сил. Поэтому участие беларусской армии в войне против Украины было определено давно.
Об этом заявил беларусский диктатор Александр Лукашенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белта".
"У нас создана уже давно в союзе Беларуси и России единая группировка вооруженных сил? Фактически единая армия. Вы же это все знали, так почему нас сегодня упрекаете? Мы были и будем вместе с братской Россией. Наше участие в "спецоперации" мною определено давно", - заявил он.
Лукашенко добавил, что в первый день нападения России на Украину он якобы заявил, что белорусы "никому не позволят стрелять в спину русскому человеку".
По его словам, белорусы заняли "оборону от Брестской крепости по южные границы для того, чтобы не допустить этого удара в спину россиянам со стороны натовских войск".
Напомним, ранее Лукашенко заявлял, что Беларусь не стремится воевать в Украине, поскольку ей эта война не нужна.
Ранее в Офисе президента Украины заявили, что готовы к возможному нападению Беларуси и предупредят о нем заблаговременно.
Тем временем, по оценке украинской разведки, на сегодня нет прямой угрозы наступления белорусской армии.