Харьков под утро подвергся ракетной атаке: первые подробности

Российские войска нанесли ракетные удары утром по Харькову. Оккупанты попали в объект инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

"Ни одного дня без российского террора. Сегодня харьковчане проснулись в 4 утра от ракетных ударов оккупантов. Утром россияне попали в один из объектов критической инфраструктуры Киевского района", - написал Синегубов.

По его словам, предварительно, из-за ракетной атаки пострадавших нет.

Также враг ударил по частному сектору в Новобаварском районе. В доме и учебном заведении, что рядом, от удара выбило окна. Пострадала владелица дома - 54 летняя женщина, ее госпитализировали.

Кроме того, по области в течение суток оккупанты обстреливали Чугуевский, Харьковский, Богодуховский и Изюмский районы.

Вместе с тем, враг фактически весь день наносил удары по Чугуевщине: горели хозяйственные постройки, гаражи, обстреливали открытые территории.

Как добавил глава ОВА, всего за сутки в городе и области четверо раненых: Харьков - 1, Чугуевский район - 2, Харьковский район - 1.

Напомним, недавно Синегубов объяснил, почему россияне увеличили интенсивность обстрелов Харькова.

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