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Мэр Славянска заявил о масштабном обстреле города: до 15 пожаров и много жертв

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Славянск, Воскресенье 03 июля 2022 15:13
Мэр Славянска заявил о масштабном обстреле города: до 15 пожаров и много жертв Фото: Славянск под масштабным обстрелом (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Славянск (Донецкая область) попал под масштабный обстрел российских оккупантов за последнее время. В городе вспыхнуло из-за вражеских атак до 15 пожаров, есть много жертв и пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Славянска Вадима Ляха во время видеообращения.

"Самый большой обстрел Славянска за последнее время. До 15 пожаров, а также большое количество раненых и убитых", - рассказал он.

Напомним, сегодня городские власти Славянска приостановили движение троллейбусов. Причиной этого стала угроза обстрелов со стороны оккупантов.

Добавим, Славянск остается одной из целей РФ, а потому оккупанты постоянно обстреливают город, в том числе и запрещенными кассетными боеприпасами.

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