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Бьют из "Смерчей" второй день. Оккупанты снова обстреляли Краматорск

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Краматорск, Воскресенье 03 июля 2022 13:09
Бьют из "Смерчей" второй день. Оккупанты снова обстреляли Краматорск Последствия обстрела Краматорска Донецкой области 3 июля (фото: facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko)
Автор: Наталия Гурковская

Утром воскресенья, 3 июля, Россия обстреляла Краматорск Донецкой области. Город был поражен из РСЗО "Смерч".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Краматорска Александра Гончаренко.

Бьют из &quot;Смерчей&quot; второй день. Оккупанты снова обстреляли Краматорск

"Второй день оккупанты бьют из РСЗО "Смерч" по Краматорску. Уничтожают гражданскую инфраструктуру и бьют по мирному населению", - пишет он в Facebook.

Предварительно, по словам мэра, обошлось без жертв, но есть серьезные разрушения. Работает взрывотехническая служба.

"Находитесь ближе к укрытиям, не пренебрегайте сигналами тревоги!" - призывает он.

Как сообщалось, 2 июля, вечером российские военные также обстреляли Краматорск с помощью РСЗО "Смерч".

Напомним, ранее мэр Славянска Вадим Лях заявлял, что российские войска могут перейти к наступлению на Славянск и Краматорск (Донецкая область) в ближайшее время.

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