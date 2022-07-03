Бьют из "Смерчей" второй день. Оккупанты снова обстреляли Краматорск
Утром воскресенья, 3 июля, Россия обстреляла Краматорск Донецкой области. Город был поражен из РСЗО "Смерч".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Краматорска Александра Гончаренко.
"Второй день оккупанты бьют из РСЗО "Смерч" по Краматорску. Уничтожают гражданскую инфраструктуру и бьют по мирному населению", - пишет он в Facebook.
Предварительно, по словам мэра, обошлось без жертв, но есть серьезные разрушения. Работает взрывотехническая служба.
"Находитесь ближе к укрытиям, не пренебрегайте сигналами тревоги!" - призывает он.
Как сообщалось, 2 июля, вечером российские военные также обстреляли Краматорск с помощью РСЗО "Смерч".
Напомним, ранее мэр Славянска Вадим Лях заявлял, что российские войска могут перейти к наступлению на Славянск и Краматорск (Донецкая область) в ближайшее время.
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