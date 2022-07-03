ru ua
Вс, 03 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Белгороде прогремели мощные взрывы, в центре города начался пожар

Новина українською →
Белгород, Воскресенье 03 июля 2022 04:17
В Белгороде прогремели мощные взрывы, в центре города начался пожар Фото: в Белгороде прогремели мощные взрывы, в центре города начался пожар (bel.ru)
Автор: Артур Родивилов

В российском Белгороде ночью прогремели мощные взрывы. В центре города начался пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Бел.ру".

Жители слышали несколько залпов. После этого в районе улиц Садовая-Чумичова начался пожар. Также сообщается о взрывах возле аэродрома.

В центре Белгорода звук был такой силы, что в домах задрожали стекла, у машин сработала сигнализация.

Губернатор области Вячеслав Гладков заявил, что пострадали три человека. По его словам, сработала ПВО.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский опровергал причастность украинских сил к инцидентам в Белгороде, заявляя, что Киев никогда не применял оружие для атак на Россию на ее территории.

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов позже сообщил, что россияне должны привыкать к провокациям своих же военных, как произошло в Белгороде. При этом украинская сторона не может комментировать домыслы о своей причастности к этому.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПВО
NEWS
Арестович о Лисичанске: россиян в центре нет, все решится в течение суток-двух
Арестович о Лисичанске: россиян в центре нет, все решится в течение суток-двух
DAILY
Андерс Фог Расмуссен: Самый большой риск в том, что цель Путина – затягивание конфликта
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Андерс Фог Расмуссен: Самый большой риск в том, что цель Путина – затягивание конфликта