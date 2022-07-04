ru ua
Пн, 04 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украинские военные ликвидировали мину в Днестровском лимане, которую принесло с моря

Новина українською →
Киев, Понедельник 04 июля 2022 03:15
Украинские военные ликвидировали мину в Днестровском лимане, которую принесло с моря Фото: украинские военные ликвидировали мину (gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Вечером 3 июля в Днестровском лимане, расположенном в Белгород-Днестровском районе Одесской области, специалисты военно-морских сил Украины взорвали морскую мину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook оперативного командования "Юг".

Сообщается, что противокорабельную мину в лиман занесло течением из Черного моря на прибрежный участок залива с усложненным доступом. Ликвидация боеприпаса была выполнена во время воздушной тревоги.

Напомним, что в Одесском заливе обнаружили всплывшую морскую мину. Контролируемым подрывом ее обезвредили. Напомним, пляжи Одессы и региона заминированы. Посещать их категорически запрещено.

Причем в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области развеяли фейк, что пляжи в регионе якобы разминировали.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Одесса Вторжение России в Украину
NEWS
Выезд мужчин за границу: в Раде предлагают расширить список категорий
Выезд мужчин за границу: в Раде предлагают расширить список категорий
DAILY
Андерс Фог Расмуссен: Самый большой риск в том, что цель Путина – затягивание конфликта
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Андерс Фог Расмуссен: Самый большой риск в том, что цель Путина – затягивание конфликта