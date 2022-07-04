Украинские военные ликвидировали мину в Днестровском лимане, которую принесло с моря
Вечером 3 июля в Днестровском лимане, расположенном в Белгород-Днестровском районе Одесской области, специалисты военно-морских сил Украины взорвали морскую мину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook оперативного командования "Юг".
Сообщается, что противокорабельную мину в лиман занесло течением из Черного моря на прибрежный участок залива с усложненным доступом. Ликвидация боеприпаса была выполнена во время воздушной тревоги.
Напомним, что в Одесском заливе обнаружили всплывшую морскую мину. Контролируемым подрывом ее обезвредили. Напомним, пляжи Одессы и региона заминированы. Посещать их категорически запрещено.
Причем в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области развеяли фейк, что пляжи в регионе якобы разминировали.
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