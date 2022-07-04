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Українські військові ліквідували міну в Дністровському лимані, яку принесло з моря

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Київ, Понеділок 04 липня 2022 03:15
Українські військові ліквідували міну в Дністровському лимані, яку принесло з моря Фото: українські військові ліквідували міну (gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Увечері 3 липня в Дністровському лимані, розташованому в Білгород-Дністровському районі Одеської області, фахівці Військово-Морських сил України підірвали морську міну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook оперативного командування "Південь".

Повідомляється, що протикорабельну міну в лиман занесло течією з Чорного моря на прибережну ділянку затоки з ускладненим доступом. Ліквідація боєприпасу була виконана під час повітряної тривоги.

Нагадаємо, що в Одеській затоці виявили спливлу морську міну. Контрольованим підривом її знешкодили. Нагадавши, пляжі Одеси та регіону заміновані. Відвідувати їх категорично заборонено.

Причому в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області розвіяли фейк, що пляжі в регіоні нібито розмінували.

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