Українські військові ліквідували міну в Дністровському лимані, яку принесло з моря
Увечері 3 липня в Дністровському лимані, розташованому в Білгород-Дністровському районі Одеської області, фахівці Військово-Морських сил України підірвали морську міну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook оперативного командування "Південь".
Повідомляється, що протикорабельну міну в лиман занесло течією з Чорного моря на прибережну ділянку затоки з ускладненим доступом. Ліквідація боєприпасу була виконана під час повітряної тривоги.
Нагадаємо, що в Одеській затоці виявили спливлу морську міну. Контрольованим підривом її знешкодили. Нагадавши, пляжі Одеси та регіону заміновані. Відвідувати їх категорично заборонено.
Причому в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області розвіяли фейк, що пляжі в регіоні нібито розмінували.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.