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В одесском заливе обезврежена мина: горожан просят обходить побережье

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Одесса, Вторник 03 мая 2022 16:27
В одесском заливе обезврежена мина: горожан просят обходить побережье Фото: Одесса (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

В Одесском заливе была обезврежена мина, которая всплыла на поверхность воды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Пивдень".

С целью обеспечения безопасности населения, сработали специалисты подрывной команды ВМС ВСУ. В командовании сообщили, подрыв мины контролируемый, опасности нет.

"Пребывание и прогулки по побережью, в непосредственной близости к воде, сейчас опасны, поэтому пляжно-купальный сезон надо отложить до победы", - заявили в ОК "Пивдень".

Напомним, в Одесской области началась подготовка к завершению учебного года в школах. Процесс обучения должен быть завершен до конца мая.

А 2 мая, российские военные нанесли ракетный удар по Одессе, в результате чего погибли дети. ГСЧС продемонстрировали последствия атаки по городу.

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