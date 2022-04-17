ru ua
Вс, 17 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Одесские пляжи все еще заминированы. Спасатели призывают горожан не верить фейкам

Новина українською →
Одесса, Воскресенье 17 апреля 2022 17:03
Одесские пляжи все еще заминированы. Спасатели призывают горожан не верить фейкам Фото: ГСЧС опровергает фейки о разминировании одесских пляжей (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Информация в Telegram-каналах по разминированию одесских пляжей не соответствует действительности. Их посещение в дальнейшем является опасным и запрещенным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное заявление ГУ ГСЧС в Одесской области.

"Срочно! Вниманию одесситов и жителей Одесской области! Сегодня, в некоторых телеграмм-каналах появилась новость о том, что якобы сегодня ГСЧС будет начинать частично разминировать одесские пляжи.Эта информация не соответствует действительности и является фейковой! Никаких заявлений представители ГУ ГСЧС в Одесской области не делали!", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили: ни в коем случае не передвигаться по территории побережья и пляжам Одессы и области.

"Посещать пляжи и в дальнейшем категорически запрещено - они заминированы!",- заявили в ГСЧС.

Напомним, недавно спикер Одесской ОВА Сергей Братчук заявил, что российские оккупанты пытаются восстановить интенсивную воздушную разведку.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса
NEWS
53-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
53-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Готов к обороне. Как под ракетными обстрелами сегодня живет Николаев
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Готов к обороне. Как под ракетными обстрелами сегодня живет Николаев