Украинские каноисты Алтухов и Янчук уверенно вышли в полуфинал Олимпиады-2020
Фото: Павел Алтухов и Дмитрий Янчук (Федерация каноэ Украины)
Украинские каноисты Алтухов и Янчук уверенно вышли в полуфинал Олимпиады-2020. Они финишировали вторыми в четвертьфинальном заезде на дистанции 1000 м в соревнованиях каноэ-двоек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Champion.
Обойти украинцев смог только бразильский экипаж (на 0,7 с).
Полуфиналы состоятся во вторник, 3 августа.
Ранее мы сообщали, что украинская каноистка Ус заняла седьмое место в финале Олимпиады в Токио.