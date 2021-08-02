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Украинские каноисты Алтухов и Янчук уверенно вышли в полуфинал Олимпиады-2020

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Токио, Понедельник 02 августа 2021 07:18
Украинские каноисты Алтухов и Янчук уверенно вышли в полуфинал Олимпиады-2020 Фото: Павел Алтухов и Дмитрий Янчук (Федерация каноэ Украины)
Автор: РБК-Украина

Украинские каноисты Алтухов и Янчук уверенно вышли в полуфинал Олимпиады-2020. Они финишировали вторыми в четвертьфинальном заезде на дистанции 1000 м в соревнованиях каноэ-двоек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Champion.

Обойти украинцев смог только бразильский экипаж (на 0,7 с).

Полуфиналы состоятся во вторник, 3 августа.

Ранее мы сообщали, что украинская каноистка Ус заняла седьмое место в финале Олимпиады в Токио.

Также украинка стала чемпионом Европы по гребле на каноэ.

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