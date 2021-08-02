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Українські каноїсти Алтухов і Янчук впевнено вийшли до півфіналу Олімпіади-2020

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Токіо, Понеділок 02 серпня 2021 07:18
Українські каноїсти Алтухов і Янчук впевнено вийшли до півфіналу Олімпіади-2020 Фото: Павло Алтухов і Дмитро Янчук (Федерація каное України)
Автор: РБК-Україна

Українські каноїсти Алтухов і Янчук впевнено вийшли до півфіналу Олімпіади-2020. Вони фінішували другими у чвертьфінальному заїзді на дистанції 1000 м у змаганнях каное-двійок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Champion.

Обійти українців зміг тільки бразильський екіпаж (на 0,7 с).

Півфінали відбудуться у вівторок, 3 серпня.

Раніше ми повідомляли, що українська каноїстка Ус посіла сьоме місце у фіналі Олімпіади в Токіо.

Також українка стала чемпіоном Європи з веслування на каное.

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