Українські каноїсти Алтухов і Янчук впевнено вийшли до півфіналу Олімпіади-2020
Фото: Павло Алтухов і Дмитро Янчук (Федерація каное України)
Українські каноїсти Алтухов і Янчук впевнено вийшли до півфіналу Олімпіади-2020. Вони фінішували другими у чвертьфінальному заїзді на дистанції 1000 м у змаганнях каное-двійок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Champion.
Обійти українців зміг тільки бразильський екіпаж (на 0,7 с).
Півфінали відбудуться у вівторок, 3 серпня.
Раніше ми повідомляли, що українська каноїстка Ус посіла сьоме місце у фіналі Олімпіади в Токіо.
Також українка стала чемпіоном Європи з веслування на каное.