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Украинка стала чемпионом Европы по гребле на каноэ

Новина українською →
Познань, Пятница 04 июня 2021 21:54
Украинка стала чемпионом Европы по гребле на каноэ Фото: Людмила Лузан, украинская каноистка (facebook.com/ukr.canoe)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украинская спортсменка Людмила Лузан завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ, который проходил в Познани. Каноистка победила на дистанции 500 метров.

Об этом сообщила Федерация каноэ Украины на странице в Facebook.

"Каноистка Людмила Лузан, которая представляет Полтавскую область, победила на дистанции 500 метров и первые стала чемпионкой Европы! Это 50-я медаль сборной Украины в истории участия в чемпионатах Европы", - заявили в федерации.

Став чемпионкой Европы, Людмила ЛУЗАН всех нас сделала счастливыми! А вот какие эмоции подарила эта победа самой чемпионке свеженькое видео из Познани от прессслужбы ФКУ

Posted by Федерация каноэ Украины on Friday, June 4, 2021

Напомним, украинская теннисистка Марта Костюк одолела китаянку Сайсай Чжэн во втором раунде Ролан Гаррос в Париже.

Также РБК-Украина писало, что чемпион мира U-20 отказался от сборной Украины в пользу Грузии.

А в конце мая украинский пловец Михаил Романчук выиграл уже вторую золотую медаль на Чемпионате Европе.

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