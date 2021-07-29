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Украинская каноистка Ус заняла седьмое место в финале Олимпиады в Токио

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Четверг 29 июля 2021 14:27
Украинская каноистка Ус заняла седьмое место в финале Олимпиады в Токио Фото: каноистка Виктория Ус (noc-ukr.org)
Автор: Инна Собора

Украинка Виктория Ус заняла седьмое место по итогам финала гребного слалома на каноэ. Это лучше всего достичь нашей спортсменки на Олимпиаде-2020 в Токио.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство молодежи и спорта.

Финальное время украиники - 124,85 сек.

Чемпионкой стала австралийка Джессика Фокс (105,04). Второе место у британки Маллори Франклин (108,68), "бронза" - у немки Андреа Херцог (111,13).

Напомним, 27 июля Виктория Ус попала в десятку лучших в гребном слаломе на байдарках, показав восьмой результат.

Как известно, сейчас на счету Украины на Олимпиаде четыре медали - все бронзовые. Награды получили Дарья Белодед (дзюдо, до 48 кг), Игорь Рейзлин (фехтование), Елена Костевич / Олег Омельчук (стрельба, пистолет 10 м), Михаил Романчук (плавание, 800 метров вольным стилем).

Украинская каноистка Ус заняла седьмое место в финале Олимпиады в Токио

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