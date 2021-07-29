Украинская каноистка Ус заняла седьмое место в финале Олимпиады в Токио
Украинка Виктория Ус заняла седьмое место по итогам финала гребного слалома на каноэ. Это лучше всего достичь нашей спортсменки на Олимпиаде-2020 в Токио.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство молодежи и спорта.
Финальное время украиники - 124,85 сек.
Чемпионкой стала австралийка Джессика Фокс (105,04). Второе место у британки Маллори Франклин (108,68), "бронза" - у немки Андреа Херцог (111,13).
Напомним, 27 июля Виктория Ус попала в десятку лучших в гребном слаломе на байдарках, показав восьмой результат.
Как известно, сейчас на счету Украины на Олимпиаде четыре медали - все бронзовые. Награды получили Дарья Белодед (дзюдо, до 48 кг), Игорь Рейзлин (фехтование), Елена Костевич / Олег Омельчук (стрельба, пистолет 10 м), Михаил Романчук (плавание, 800 метров вольным стилем).